Скільки заробляє Маск? Газета The Washington Post порівняла дохід мільярдера та вчителів США

Компенсаційний пакет Tesla зробить Маска найоплачуванішою людиною в історії

Після затвердження акціонерами Tesla компенсаційного пакета в розмірі близько $1 трлн на наступні десять років, річний дохід Ілона Маска, ймовірно, перевищить сукупну заробітну плату мільйонів працівників у Сполучених Штатах. За підрахунками газети The Washington Post, середньорічний дохід Маска протягом цього десятиліття становитиме $100 млрд, що відкриває безпрецедентний розрив у доходах, пише «Главком».

Аналіз The Washington Post показує шокуючі порівняння річного доходу Ілона Маска (приблизно $100 млрд на рік) із сукупними доходами ключових професійних груп США (за статистикою 2024 року). Ця сума перевищує загальний дохід усіх 1,4 млн. вчителів початкових шкіл у США, які за статистикою за 2024 рік отримали в сумі $97 млрд.

Крім того, газета підрахувала, що всі 917 тис. кадрових фахівців у США за минулий рік заробили майже на $27 млрд менше, ніж отримуватиме Маск. Порівнятися з бізнесменом у річному доході змогли усі 3,2 млн американських касирів.

Зазначається, що компенсаційний пакет Tesla є найбільшою виплатою керівнику компанії в історії США.

У 2024 році Маск став найбагатшою людиною в історії та очолює рейтинг мільярдерів Forbes. У грудні минулого року його статки вперше перевищили $400 млрд, а у жовтні він став першою людиною, чий статок сягнув позначки $500 млрд.

Нагадаємо, компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно випустила нову модель Grok 4.1, яка вже доступна користувачам на офіційному сайті, у застосунках для iOS та Android, а також у сервісі X.

До слова, акціонери Tesla схвалили новий компенсаційний пакет Ілону Маску вартістю $1 трильйон. Виплати мають переконати мільярдера залишитися на посаді керівника компанії.