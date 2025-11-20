Головна Техно Авто
Скільки заробляє Маск? Газета The Washington Post порівняла дохід мільярдера та вчителів США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Скільки заробляє Маск? Газета The Washington Post порівняла дохід мільярдера та вчителів США
Ілон Маск отримує великі гроші
фото: Reuters

Компенсаційний пакет Tesla зробить Маска найоплачуванішою людиною в історії

Після затвердження акціонерами Tesla компенсаційного пакета в розмірі близько $1 трлн на наступні десять років, річний дохід Ілона Маска, ймовірно, перевищить сукупну заробітну плату мільйонів працівників у Сполучених Штатах. За підрахунками газети The Washington Post, середньорічний дохід Маска протягом цього десятиліття становитиме $100 млрд, що відкриває безпрецедентний розрив у доходах, пише «Главком». 

Аналіз The Washington Post показує шокуючі порівняння річного доходу Ілона Маска (приблизно $100 млрд на рік) із сукупними доходами ключових професійних груп США (за статистикою 2024 року). Ця сума перевищує загальний дохід усіх 1,4 млн. вчителів початкових шкіл у США, які за статистикою за 2024 рік отримали в сумі $97 млрд.

Крім того, газета підрахувала, що всі 917 тис. кадрових фахівців у США за минулий рік заробили майже на $27 млрд менше, ніж отримуватиме Маск. Порівнятися з бізнесменом у річному доході змогли усі 3,2 млн американських касирів.

Зазначається, що компенсаційний пакет Tesla є найбільшою виплатою керівнику компанії в історії США. 

У 2024 році Маск став найбагатшою людиною в історії та очолює рейтинг мільярдерів Forbes. У грудні минулого року його статки вперше перевищили $400 млрд, а у жовтні він став першою людиною, чий статок сягнув позначки $500 млрд.

Нагадаємо, компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно випустила нову модель Grok 4.1, яка вже доступна користувачам на офіційному сайті, у застосунках для iOS та Android, а також у сервісі X.

До слова, акціонери Tesla схвалили новий компенсаційний пакет Ілону Маску вартістю $1 трильйон. Виплати мають переконати мільярдера залишитися на посаді керівника компанії.

