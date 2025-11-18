Tesla забороняє китайські деталі для авто в США: що відомо

Tesla вимагає від постачальників повністю відмовитися від китайських деталей для авто в США

Tesla та її постачальники вже замінили частину комплектувальних, вироблених у Китаї

Tesla запровадила нові вимоги до своїх постачальників: усі деталі для автомобілів, виготовлених у США, мають бути не китайського походження. Про це пише Reuters з посиланням на The Wall Street Journal, передає «Главком».

Рішення відбувається на тлі торговельної напруги між США та Китаєм і зростання невизначеності, яка змушує автовиробників переглядати глобальні ланцюги постачання.

Tesla відмовляється від китайських компонентів: що відомо

За інформацією WSJ, Tesla та її постачальники вже замінили частину комплектувальних, вироблених у Китаї, а повна відмова від китайських компонентів має відбутися протягом наступних одного-двох років. Компанія прагне мінімізувати вплив торговельних ризиків, пов’язаних із коливаннями тарифів між Вашингтоном і Пекіном.

Tesla поки що не прокоментувала інформацію для Reuters, а агентство не змогло самостійно її підтвердити.

Чому зміни відбуваються саме зараз

Рішення Tesla є частиною ширшого галузевого тренду: торговельна напруга між США та Китаєм ускладнює формування цін, виробниче планування та доступ до критично важливих матеріалів – зокрема рідкісноземельних металів і мікрочипів – тому компанія вже близько двох років поступово збільшує частку комплектувальних, вироблених у Північній Америці, щоб зменшити вплив тарифних коливань на свої заводи у США.

До слова, компанія Tesla вносить корективи у виробництво електропікапа Cybertruck. Виробництво моделі почали скорочувати із січня 2025 року. За останні кілька місяців виробник електромобілів знизив виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck. Частину робітників переводять на виробництво Model Y. Скорочення виробництва Cybertruck пов'язане з низьким інтересом до пікапа.

Раніше стало відомо, що американська компанія Ford Motor відкликає 227 006 автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь. Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливі ослаблені болти передніх сидінь та 56 841 авто Lincoln і Explorer через видимі бульбашки повітря у лобовому склі. Також стосується 6 909 фургонів Econoline з несправними системами розморожування та протитуманного обігріву.

Між тим, американська компанія-виробник електрокарів Tesla, якою керує підприємець Ілон Маск, відкликає у покупців 6197 автомобілів Cybertruck.