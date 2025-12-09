Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом

Трамп висловив стурбованість щодо санкцій ЄС проти X

Американський президент Дональд Трамп висловив думку, що Європа рухається у «поганому» напрямку відразу за кількома аспектами. Про це він заявив під час зустрічі з представниками агробізнесу, трансляцію якої вели на YouTube з Білого дому.

Трамп коментував штраф у €120 млн, накладений 5 грудня Єврокомісією на соціальну мережу X. Президент зазначив, що поки не вивчав деталі справи, але планує ознайомитися з «повним звітом». За його словами, Ілон Маск не звертався до нього по допомогу.

«Ого, це неприємна тема! Ілон не телефонував мені, щоб попросити про допомогу у цій справі... Я не думаю, що це правильно... Послухайте, Європа має бути дуже обережною. Вони роблять багато речей, це дуже погано, погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася», – сказав американський президент.

Єврокомісія пояснила накладення штрафу тим, що X порушила закон про модерацію контенту (Digital Services Act). Зокрема, платний синій значок вводив користувачів в оману, компанія обмежувала доступ дослідників до даних і не забезпечила належний рекламний реєстр.

Нагадаємо, що 6 грудня американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти.

