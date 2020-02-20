Міністерство юстиції США призначило прокурора у справах України



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Прокурор Східного округу Нью-Йорка Річард Донохью став координатором «українських справ»

Донохью буде «координувати існуючі питання», а також «оцінювати, розслідувати і вирішувати будь-які питання, пов'язані з Україною»

Міністерство юстиції США призначило прокурора Східного округу Нью-Йорка Річарда Донохью координатором «українських справ».

Про це в листі до голови комітету юстиції Конгресу США Джеррольду Недлеру повідомив заступник міністра Стівен Бойд, пише CNN .

Донохью буде «координувати існуючі питання», а також «оцінювати, розслідувати і вирішувати будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих», йдеться у листі.

Про які саме справи мова - невідомо. Можливо, це пов'язано з бізнесменами-вихідцями з СРСР Ігорем Фруманом і Левом Парнасом, тісно пов'язаним з особистим адвокатом американського президента Рудольфом Джуліані, яких було арештовано 10 жовтня 2019 року в США .

За даними ЗМІ, вони разом брали участь в пошуку компрометуючих матеріалів на сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який працював на українську компанію Burisma.