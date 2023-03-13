Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень.

Білорусь та Іран відновлюють пряме авіасполучення між Тегераном та Мінськом. Про це передає Belta.

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«Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень. Це сприятиме розвитку людських та бізнес-контактів», – зазначив міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко.

Нагадаємо, сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

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Дорожня карта передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

До слова, вчора лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану.

Нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити «дружні стосунки». У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.