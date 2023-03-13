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Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення
фото ілюстративне

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень.

Білорусь та Іран відновлюють пряме авіасполучення між Тегераном та Мінськом. Про це передає Belta.

«Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень. Це сприятиме розвитку людських та бізнес-контактів», – зазначив міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко.

Нагадаємо, сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

Дорожня карта передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

До слова, вчора лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану.

Нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити «дружні стосунки». У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.

Теги: Білорусь Іран авіаперевезення

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