Путін злякався власних камер. Штучний інтелект відкрив нову вразливість Кремля

Після ліквідації іранських посадовців за допомогою відеоспостереження російські спецслужби почали перевіряти систему охорони диктатора

Російські спецслужби були змушені тимчасово відключити частину системи відеоспостереження, яка використовується для охорони диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Іранський прецедент налякав Кремль

Причиною стали побоювання, що сучасні технології штучного інтелекту можуть перетворити камери спостереження на інструмент для виявлення та відстеження високопосадовців.

Тривогу в Кремлі викликала нещодавня операція Ізраїлю та США проти Ірану. Джерела FT стверджують, що ізраїльська розвідка використала великі масиви відеоданих із дорожніх камер Тегерана для аналізу пересувань іранських чиновників та визначення місця проведення закритої зустрічі за участю верхівки режиму.

Після цього російські силовики провели перевірку власних систем спостереження та намагалися максимально ізолювати їх від зовнішніх мереж. Частину обладнання повернули до роботи лише після додаткового тестування.

Штучний інтелект змінює правила гри

У матеріалі зазначається, що сучасні системи штучного інтелекту здатні аналізувати мільйони годин відеозаписів і шукати не лише конкретних людей чи автомобілі, а й певні моделі поведінки. Наприклад, алгоритми можуть знаходити людей, які часто змінюють зовнішність, передають предмети один одному або регулярно з'являються в одних і тих самих місцях.

Як пише FT, нові технології фактично дозволяють спецслужбам працювати з відео за допомогою звичайних текстових запитів, різко скорочуючи час пошуку потрібної інформації. Те, що раніше вимагало днів або навіть тижнів роботи аналітиків, тепер може виконуватися за лічені хвилини.

Росія побоюється вразливості власної мережі камер

Особливе занепокоєння в Росії викликає той факт, що країна має одну з найбільших у світі мереж камер спостереження. За оцінками журналістів, лише в Москві працюють сотні тисяч камер, які потенційно можуть стати джерелом цінної інформації для іноземних розвідок у разі отримання доступу до систем.

FT також нагадує, що останніми роками українські спецслужби неодноразово демонстрували здатність отримувати інформацію про пересування російських військових та чиновників на території РФ. Саме тому питання безпеки цифрових систем спостереження стало одним із пріоритетів для російських спецслужб.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про наближення України до створення власних балістичних ракет. За його словами, Київ уже виробив значну кількість дронів і ракет, а також продовжує нарощувати оборонні можливості. Водночас глава держави наголосив, що Росія втратила шанс завершити війну на вигідних для себе умовах, а українські удари по території РФ у відповідь на атаки лише посилюватимуться.