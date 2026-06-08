НАТО ліквідувало повітряну ціль біля російського кордону

Французькі винищувачі збили дрон, який опинився в повітряному просторі Латвії

Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Інцидент стався вранці 8 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

За даними латвійських військових, безпілотник був знищений літаками союзників по НАТО, які беруть участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Завдання виконали французькі винищувачі, що чергують у регіоні в рамках місії Air Policing.

У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон потрапив до повітряного простору країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Інших подробиць щодо типу безпілотника, маршруту його польоту та місця знищення наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, що в ніч на 8 червня під час масованої російської атаки на Україну безпілотник перетнув державний кордон Молдови та вибухнув на сільськогосподарських угіддях поблизу села Лопатна. У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що політ дрона зафіксували системи спостереження Національної армії, а на місці падіння були виявлені уламки та сліди вибуху. Після інциденту молдовська влада розпочала перевірку походження безпілотника та обставин його потрапляння на територію країни.

На тлі цього президентка Молдови Мая Санду заявила про намір розвивати власні засоби протиповітряної оборони. Зокрема, Кишинів планує спільно з Україною працювати над створенням дронів-перехоплювачів, а також змінити законодавство для розвитку оборонної промисловості та залучення іноземних інвестицій у військову сферу.