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Італія наблизилась до розкриття однієї з великих таємниць да Вінчі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Леонардо да Вінчі міг знати про таємні ходи під замком Сфорца
фото: locationscout.net

Під замком Сфорца в Мілані виявили підземний хід, який описував Леонардо да Вінчі

Фахівці Міланського політехнічного університету виявили численні підземні ходи, розташовані під замком Сфорца. Про це повідомляє університет на своєму офіційному сайті.

Історики стверджують, що Людовико іль Моро побудував підземний тунель, щоб мати можливість відвідати свою кохану дружину Беатріче д'Есте, поховану у базиліці Санта-Марія-делле-Граціє. Цей тунель, зображений на малюнках Леонардо да Вінчі, був предметом легенд і домислів. Сучасні технології, здається, підтвердили його існування. Однак існують і інші таємні ходи, які ще слід досліджувати.

«Наша мета – створити цифровий двійник замку Сфорца. Це модель, яка не тільки відтворить його сучасну подобу, а й дозволить зазирнути в його минуле, відновивши історичні елементи, які зараз не видно», – каже професор геоматики Франко Гуццетті.

До слова, помер італійський Робінзон Крузо. Мауро Моранді, якого називали італійським Робінзоном Крузо через його 32-річне життя на безлюдному острові в Середземному морі, помер в місті Модена в Італії. Йому було 85 років. 

Нагадаємо, Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву. В Італії бракує приблизно 20 тис. пекарів піци або піцайоло. Асоціація неаполітанської піци вже виступила із закликом до молодих людей йти і працювати у піцерії. 

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Теги: Італія технології мистецтво модель університет

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