Митрополиту Російської православної церкви заочно оголошено підозру за допомогу бойовикам

Священник фінансував російських загарбників і забезпечував їх технікою

Правоохоронці викрили керівника однієї з релігійних структур Російської православної церкви (РПЦ), який активно допомагав фінансувати та забезпечувати матеріально-технічними засобами окупаційні підрозділи Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури та власні джерела у правоохоронних органах.

Слідчі Служби безпеки України встановили, що громадянин Російської Федерації, користуючись своїм високим релігійним статусом, безпосередньо брав участь у забезпеченні бойовиків, які воюють проти Сил оборони України.

«Главком» з'ясував, що йдеться про главу Вятської митрополії, яким є митрополит Марк (в миру – Олексій Тужиков), офіційного підтвердження поки нема.

Слідством зафіксовано такі факти злочинної діяльності:

Березень 2023 року: Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, митрополит РПЦ особисто передав російським військовослужбовцям зі скандально відомого підрозділу «П'ятнашка» електрогенератор та бензопилу для облаштування позицій.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, митрополит РПЦ особисто передав російським військовослужбовцям зі скандально відомого підрозділу «П'ятнашка» електрогенератор та бензопилу для облаштування позицій. Листопад 2023 року: Зловмисник організував збір коштів, ремонт та подальшу доставку на фронт двох військових позашляховиків «УАЗ». Автомобілі передали окупантам із Кіровської області РФ для використання у бойових діях проти України.

Правові наслідки

На підставі зібраних доказів митрополиту заочно повідомлено про підозру статтею Кримінального кодексу України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії або на тимчасово окупованих територіях, тривають комплексі заходи для його оголошення у міжнародний розшук та притягнення до реальної відповідальності.



«Главком» писав, що одіозний ієрарх Російської православної церкви митрополит Іларіон (Григорій Алфєєв) поспіхом залишив територію Чехії. Це сталося одразу після того, як місцева поліція затримала його через виявлені в автомобілі контейнери з наркотиками. Митрополит заявив, що боїться повторного арешту, а тому втік і планує особисто доповісти про інцидент патріарху Кирилу.