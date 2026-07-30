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Поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який закликав до вбивства Зеленського

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який закликав до вбивства Зеленського
Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років
фото з відкритих джерел

Чоловік стверджує, що публікував погрози українському президенту під впливом емоцій

У Польщі, в Новосончівському повіті, співробітники поліції затримали 40-річного чоловіка за публікації в соціальних мережах. За даними слідства, він публічно закликав до вбивства та ображав президента України Володимира Зеленського, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Правоохоронці Малопольського воєводства зібрали необхідну доказову базу щодо активності затриманого у мережі. На основі цих матеріалів чоловікові висунули офіційні звинувачення в публічному підбурюванні до скоєння вбивства та образі глави іноземної держави.

Під час спілкування з правоохоронцями затриманий висловив каяття. Він пояснив свої дії емоційним сплеском і зазначив, що шкодує про вчинене.

Наразі розслідування триває під наглядом районної прокуратури в Мушині. За скоєні правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, «Главком» розповів, що чат-боти ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral і Grok почали відтворювати російські фейкові новини після цілеспрямованої пропагандистської кампанії проти них. Згідно зі звітом британського аналітичного центру Demos, відповіді п'яти популярних чат-ботів повторювали неправдиві твердження про те, що президент Володимир Зеленський нібито встановлює ферми для майнінгу криптовалют на атомних електростанціях, а тіла загиблих українських військових нібито переробляють.

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Теги: погрози поліція Володимир Зеленський арешт Польща

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