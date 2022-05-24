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    Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи

    Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи
    ілюстраційне фото

    Компанія вважає, що хвороба має глобальне значення для громадського здоров’я

    Американська біотехнологічна компанія Moderna приступить до досліджень можливої вакцини від мавпячої віспи. Про це повідомили в компанії у Twitter.

    «Оскільки віспа мавп має глобальне значення для громадського здоров’я, як визначено ВООЗ, ми досліджуємо потенційні вакцини проти цієї хвороби на доклінічному рівні», – йдеться у заяві Moderna.

    Нагадаємо, що компанія Moderna спільно з американськими вченими розробила однойменну вакцину від Covid-19. У лютому 2021 року Moderna заявила, що очікує на продаж вакцини проти COVID-19 на 18,4 млрд доларів.

    Раніше повідомлялося, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.

    Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.

    Читайте також: Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Теги: росія окупанти війна Україна хвороби окупація ВООЗ #stoprussia мавпяча віспа
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    Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи