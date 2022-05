Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи

Американська біотехнологічна компанія Moderna приступить до досліджень можливої вакцини від мавпячої віспи. Про це повідомили в компанії у Twitter.

«Оскільки віспа мавп має глобальне значення для громадського здоров’я, як визначено ВООЗ, ми досліджуємо потенційні вакцини проти цієї хвороби на доклінічному рівні», – йдеться у заяві Moderna.

Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn