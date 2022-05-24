Moderna вже досліджує вакцину проти мавпячої віспи
Компанія вважає, що хвороба має глобальне значення для громадського здоров’я
Американська біотехнологічна компанія Moderna приступить до досліджень можливої вакцини від мавпячої віспи. Про це повідомили в компанії у Twitter.
«Оскільки віспа мавп має глобальне значення для громадського здоров’я, як визначено ВООЗ, ми досліджуємо потенційні вакцини проти цієї хвороби на доклінічному рівні», – йдеться у заяві Moderna.
Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn— Moderna (@moderna_tx) May 23, 2022
Нагадаємо, що компанія Moderna спільно з американськими вченими розробила однойменну вакцину від Covid-19. У лютому 2021 року Moderna заявила, що очікує на продаж вакцини проти COVID-19 на 18,4 млрд доларів.
Раніше повідомлялося, що українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими.
Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.