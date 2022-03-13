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    Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022

    Рашистів продовжують викидати зі світового спорту - Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022
    Рашистів продовжують викидати зі світового спорту
    фото з відкритих джерел

    Спортсменів із країн-агресорок офіційно усунули від участі в змаганнях

    Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) усунула Росію та Білорусь від участі у змаганнях під егідою організації. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

    «Російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

    Два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік, раніше були скасовані.

    Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії», – йдеться у повідомленні.

    Отож російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка відбудеться з 26 червня по 7 липня в Ченду.

    Нагадаємо, Росія – стала найбільш підсанкційною країною світу.

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    Теги: Білорусь Росія чемпіонат світу Кубок світу
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    Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022