Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022

Спортсменів із країн-агресорок офіційно усунули від участі в змаганнях

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) усунула Росію та Білорусь від участі у змаганнях під егідою організації. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

«Російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

Два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік, раніше були скасовані.

Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії», – йдеться у повідомленні.

Отож російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка відбудеться з 26 червня по 7 липня в Ченду.

Нагадаємо, Росія – стала найбільш підсанкційною країною світу.

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