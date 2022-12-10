«Мужній архістратиг»: РПЦ прирівняла Путіна до архангела Михаїла

В РПЦ прирівняли Путіна до архангела Михаїла і розмріялися про перемогу

З осені про Путіна у церквах РПЦ почали молитися ще й як за царя

У Російській православній церкві кремлівського диктатора Володимира Путіна прирівняли до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

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На пропагандистському релігійному телеканалі «Спас» показали, як священики, які приїхали на окупований Донбас, роздали путінським терористам «військові» молитовники. Над молитвою намальовано хрест, а довкола нього автомати Калашникова.

У самій же молитві окупантів закликають молитися за Путіна зі словами «Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архістратигу та боголюбному Правителю Російському Перемогу».

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Варто зазначити, що «архістратигом» називають архангела Михайла. Слово означає главу війська ангелів. Примітно, що імператор Павло так назвав полководця Олександра Суворова, присвоюючи йому звання генералісімуса, але в молитвах особливий статус царів наголошували лише на тому, що згадували їх на ім'я по батькові.

«З початку нульових у «молитві про президента» Путін згадувався без по батькові, а помічником його значився якраз архангел Михайло. Молитва не змінювалася 20 років, але восени 2022-го патріарх Кирило запропонував нову молитву, вже про здоров'я «Володимира Володимировича», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у листопаді Кирило натякав на «царський статус» Путіна, вказуючи, що сидіти вони повинні поряд, як зазвичай сиділи цар та патріарх. Тепер ієрархи пішли ще далі, прирівнявши Путіна до архангела.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.