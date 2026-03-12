Москвичі масово скуповують паперові карти: соцмережі відреагували мемами (фото)

Головна Світ Соціум
glavcom.ua
Лариса Голуб
Паперові мапи зараз у Москві на вагу золота
Москва повертається до паперових карт

У російській столиці зафіксовано аномальний попит на паперові карти та дорожні атласи. Лише за кілька днів, з 6 по 10 березня 2026 року, продажі в книжкових магазинах Москви підскочили на 50% порівняно з попереднім тижнем. Все через те, що в країні почалися перебої з інтернетом, інформує «Главком».

Переходити на паперові мати громадян змусили масові перебої в роботі мобільного інтернету та систем навігації. Москвичі скаржаться, що звичні додатки – Google Maps, «Яндекс.Карти» та GPS-сервіси – працюють нестабільно або повністю «лягають» у центральних районах міста.

Продавці книжкових мереж зазначають, що найбільшою популярністю користуються детальні карти Москви та Московської області. Водії таксі та кур'єри, які раніше повністю покладалися на смартфони, тепер змушені згадувати навички орієнтування за паперовими вказівниками.

У мережах з цього приводу вже почали робити меми.

Нагадаємо, у Росії загострилася проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.

Російське цивільне населення, особливо в селах, залишається без нормального інтернету. Жителі десятків населених пунктів змушені користуватися лише мобільним зв’язком із лімітами трафіку та різким падінням швидкості після їх вичерпання

«Главком» писав, що уповільнення роботи Telegram у Росії викликало паніку в прокремлівських блогерів і «воєнкорів». У Кремлі заперечують залежність армії від месенджера.

У Кремлі ж вважають, що обмеження роботи Telegram не позначиться на зв'язку російських військових і не ускладнить їхню координацію під час війни з Україною. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, йому важко уявити, що «фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера».

Москвичі масово скуповують паперові карти: соцмережі відреагували мемами (фото)
