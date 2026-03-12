Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»

Пекін застерігає від неконтрольованої мілітаризації штучного інтелекту

Китай виступає проти військових ударів проти Ірану, які порушують міжнародне право, і закликав відповідні сторони негайно припинити бойові дії та повернутися до діалогу та переговорів, заявив у речник Міністерства оборони, інформує «Главком».

При цьому речник закордонного відомства звинуватив Сполучені Штати Америки у створенні штучного інтелекту, здатного приймати рішення про знищення цілей без участі людини.

Речник заявив, що військові удари, здійснені Сполученими Штатами та Ізраїлем проти Ірану без дозволу Ради Безпеки ООН, серйозно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини.

«Ми послідовно дотримуємося позиції, що вдавання до сили не є правильним вирішенням міжнародних суперечок», – сказав він.

Речник також висловив стурбованість етичними наслідками практики, коли американські військові широко використовують штучний інтелект у військових операціях проти Венесуели та Ірану.

«Дозвіл алгоритмам вирішувати питання життя і смерті також може створити ризик технологічного втечі, додавши, що антиутопічні сценарії, зображені у «Термінаторі», одного дня можуть стати реальністю», – заявили у закордонному відомстві Китаю.

«Главком» писав, що збройні сили Сполучених Штатів Америки підтвердили використання алгоритмів штучного інтелекту для ідентифікації цілей під час авіаударів на Близькому Сході. Технологія допомагає обробляти величезні масиви даних, які збирають розвідувальні дрони та супутники. Штучний інтелект відіграє важливу роль у первинному відборі та аналізі великої кількості розвідувальних даних. Це дозволяє людським аналітикам зосередитися на складнішій перевірці інформації та прийнятті рішень.

Разом з тим, використання штучного інтелекту у військових діях викликає дискусії. Деякі правозахисні організації країни застерігають, що системи підтримки рішень на основі штучного інтелекту можуть розмити межу між рекомендаціями алгоритмів і фактичним застосуванням сили.

До слова, Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю. Зокрема, коли йдеться про відмивання грошей, фінансові махінації та наркозлочинність.