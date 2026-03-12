Головна Світ Соціум
Китай вперше за шість років відновлює пасажирське сполучення з Північною Кореєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай вперше за шість років відновлює пасажирське сполучення з Північною Кореєю
Потяг Пекін-Пхеньян курсуватиме чотири рази на тиждень в обох напрямках
фото: «Сіньхуа» (ілюстративне)

Пасажирське сполучення між країнами було припинено після спалаху Covid-19

Китай ухвалив рішення відновити пасажирське залізничне сполучення з Північною Кореєю. Воно було призупинене кілька років тому через пандемію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Reuters.

За даними китайської залізничної адміністрації, перший рейс за маршрутом Пекін – Пхеньян заплановано на четвер, 12 березня. Потяг під номером K27 відправиться має прибути до північнокорейської столиці в п'ятницю, 13 березня, о 18:07 за місцевим часом. Подорож триватиме 24 години і 41 хвилину. Маршрут проходить уздовж узбережжя Бохайського моря і включає зупинку в прикордонному китайському місті Даньдун.

Речник китайського МЗС зазначив, що Китай і Північна Корея є «дружними сусідами». За словами посадовця, відновлення пасажирського залізничного сполучення має сприяти розвитку контактів між людьми та розширенню співпраці. Він наголосив, що Пекін підтримує зміцнення взаємодії між владою двох країн, щоб створити більш зручні умови для переміщення громадян.

Пасажирське сполучення між країнами було припинено 2020 року після початку пандемії Covid-19. Обмеження торкнулися практично всіх міжнародних перевезень, включно із залізничними маршрутами.

Згідно з інформацією залізничної адміністрації, поїзд Пекін-Пхеньян курсуватиме чотири рази на тиждень в обох напрямках: щопонеділка, щосереди, щочетверга і щосуботи. Крім того, окремий маршрут між містами Даньдун і Пхеньян працюватиме щодня.

Зазначається, що квитки на перший рейс були доступні тільки для пасажирів із діловими візами. Місця на поїздку найближчого четверга вже розпродані, проте квитки на рейс 18 березня все ще можна придбати.

Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа повідомило, що запуск маршруту спрямований на розвиток транскордонних поїздок, торговельно-економічного співробітництва та культурного обміну між країнами.

Варто зазначити, що Північна Корея залишається практично закритою для іноземного туризму. За даними туристичних компаній, рідкісні винятки робляться головним чином для невеликих груп туристів, зокрема з Росії, які відвідують країну за спеціальними домовленостями.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю.

Теги: Північна Корея Китай залізниця

Китай вперше за шість років відновлює пасажирське сполучення з Північною Кореєю
Китай вперше за шість років відновлює пасажирське сполучення з Північною Кореєю
Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних
Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних
Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї
Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї
Іноземний хакер зламав сервер ФБР із файлами Епштейна – Reuters
Іноземний хакер зламав сервер ФБР із файлами Епштейна – Reuters
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО

