У Дніпрі спалахнуло цивільне підприємство внаслідок атаки РФ (фото)

Загиблих і постраждалих немає

Уночі РФ вдарила по Україні

Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки зайнялася приватна оселя. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.