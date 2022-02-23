«Можемо повторити»: міністр оборони Британії пригрозив Путіну

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес: цар Микола I у 1853 році зробив помилку, яку тепер зробив Путін

Глава міноборони Великої Британії провів Путіну урок історії

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес пригрозив президенту Росії Володимиру Путіну, порівнявши його з царем Миколою, та нагадав РФ урок історії. Про це повідомляє The Guardian.

«Шотландський гвардійський полк штовхонув царя Миколу I в 1853 році в Криму. Ми завжди можемо повторити це. Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзів», – зазначив глава міноборони Британії

У своїй заяві він мав на увазі Кримську війну (1853-1856 рр.), коли королівський піхотний полк Британії тримав в облозі місто Севастополь. Битва тривала 349 днів.

Нагадаємо, мережа глузує з Путіна, який не знає історії. Добірка курйозних фотожаб.

Так, твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що Україну створив Володимир Ленін, коли організовував СРСР, не залишилося без уваги гумористів з мережі.

А ще Путін пригрозив Україні: «готові показати справжню декомунізацію».

«Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією. Точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес розпочався практично одразу після революції 1917 року», – почав Путін.

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація».

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