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    У світі

    МЗС Польщі та Данії висловили підтримку територіальної цілісності України

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    МЗС Польщі та Данії висловили підтримку територіальної цілісності України

    Міністри закордонних справ підкреслили спільні позиції щодо оцінки ситуації у східному сусідстві ЄС, зокрема стосовно територіальної цілісності України

    Польща та Данія мають схожі погляди на підтримку територіальної цілісності України, а також на зростання активності Росії у європейському регіоні.

    Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича з його данським колегою Йеппе Кофодом у рамках візиту польського міністра до Данії.

    «Міністри підкреслили спільні позиції щодо оцінки ситуації у східному сусідстві ЄС, зокрема стосовно територіальної цілісності України і посилення військової активності Росії у Балтійському морі й арктичному регіоні», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, Чапутович також переконував данського партнера у необхідності продовження політики розширення Євросоюзу. Окремо на зустрічі було приділено увагу питанню енергетичної співпраці.

    За словами Чапутовича, реалізація проєкту газопроводу Baltic Pipe з акваторії Норвезького моря до Польщі ще більше поглибить співпрацю між двома країнами.

    Як відомо, НАТО закликає Росію вивести війська з України.

    Джерело: Укрінформ

    МЗС Росія Польща Данія Балтія політика Україна суверенітет
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