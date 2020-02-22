МЗС Польщі та Данії висловили підтримку територіальної цілісності України



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Міністри закордонних справ підкреслили спільні позиції щодо оцінки ситуації у східному сусідстві ЄС, зокрема стосовно територіальної цілісності України

Польща та Данія мають схожі погляди на підтримку територіальної цілісності України, а також на зростання активності Росії у європейському регіоні.

Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича з його данським колегою Йеппе Кофодом у рамках візиту польського міністра до Данії.

«Міністри підкреслили спільні позиції щодо оцінки ситуації у східному сусідстві ЄС, зокрема стосовно територіальної цілісності України і посилення військової активності Росії у Балтійському морі й арктичному регіоні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Чапутович також переконував данського партнера у необхідності продовження політики розширення Євросоюзу. Окремо на зустрічі було приділено увагу питанню енергетичної співпраці.

За словами Чапутовича, реалізація проєкту газопроводу Baltic Pipe з акваторії Норвезького моря до Польщі ще більше поглибить співпрацю між двома країнами.

Як відомо, НАТО закликає Росію вивести війська з України.

Джерело: Укрінформ