Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала
Sotheby's не розкрив особу продавця і повідомив, що покупець є «приватним колекціонером»
фото: Keystone

Брошка прикрашена овальним діамантом вагою понад 13 каратів

Діамантова брошка, яку французький імператор Наполеон загубив під час втечі з битви під Ватерлоо на початку 19 століття, була продана за понад 3,5 млн швейцарських франків (близько $4,4 млн) на аукціоні в Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Брошка, яку також можна носити як кулон, прикрашена овальним діамантом вагою понад 13 каратів, оточеним меншими діамантами. Ціна продажу значно перевищила верхню межу попередньої оцінки у 200 тис. франків. Ціна продажу склала 2,85 млн франків, не враховуючи комісійні та інші витрати, які були включені в остаточну сукупну вартість.

На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала фото 1
фото: Keystone

Коштовність була знайдена серед особистих речей Наполеона в каретах, які застрягли на брудних дорогах, коли він і його війська тікали від британських військ герцога Веллінгтона і прусської армії під командуванням фельдмаршала фон Блюхера, повідомили в компанії Sotheby's.

Понад два століття ці коштовності були частиною родинної спадщини прусського королівського дому Гогенцоллернів. Sotheby's не розкрив особу продавця і повідомив, що покупцем був «приватний колекціонер».

Серед десятків лотів на аукціоні був зелений берил вагою понад 132 карати, який, як кажуть, Наполеон носив на своїй коронації в 1804 році. Коштовність була продана за 838 тис. франків, що в 17 разів перевищує найвищу передпродажну оцінку.

На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала фото 2
фото: Keystone

До слова, батіг, яким Гаррісон Форд орудував у фільмі «Індіана Джонс та останній хрестовий похід», що колись належав принцесі Діані, був проданий на аукціоні за $525 тис.

Теги: Франція аукціон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі пограбували Лувр
Макрон відреагував на пограбування Лувру
19 жовтня, 23:41
Дуров заявив, що пожертвував би викрадені прикраси Лувру в ОАЕ
Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру
21 жовтня, 10:27
Папа Лев XIV у Ватикані особисто підписав бак мотоцикла
Папа Римський продав ексклюзивний мотоцикл BMW: яка його ціна
20 жовтня, 16:26
В Одесі правоохоронці зупинили онлайн-продаж римської накладки
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
16 жовтня, 18:17
Саркозі став першим лідером ЄС, якого ув'язнили
З усмішкою і під руку з дружиною: Саркозі прибув до тюрми
21 жовтня, 15:46
Лувр зараз потужно охороняють
Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр
22 жовтня, 22:00
Масові відвідування будинку призвели до скарг сусідів
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
28 жовтня, 12:18
Політична криза у Франції не зупинила економіку: ВВП зріс на 0,5%
Франція зафіксувала економічне диво
30 жовтня, 13:27
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55

Соціум

На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала
На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала
Ракети атакували російський Орел (відео)
Ракети атакували російський Орел (відео)
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
Трамп відреагував на згадку свого імені в листах Епштейна, опублікованих демократами
Трамп відреагував на згадку свого імені в листах Епштейна, опублікованих демократами
Стало відомо, скільки громадян Кенії воює на боці Росії проти України
Стало відомо, скільки громадян Кенії воює на боці Росії проти України
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua