На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала

Sotheby's не розкрив особу продавця і повідомив, що покупець є «приватним колекціонером»

Брошка прикрашена овальним діамантом вагою понад 13 каратів

Діамантова брошка, яку французький імператор Наполеон загубив під час втечі з битви під Ватерлоо на початку 19 століття, була продана за понад 3,5 млн швейцарських франків (близько $4,4 млн) на аукціоні в Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Брошка, яку також можна носити як кулон, прикрашена овальним діамантом вагою понад 13 каратів, оточеним меншими діамантами. Ціна продажу значно перевищила верхню межу попередньої оцінки у 200 тис. франків. Ціна продажу склала 2,85 млн франків, не враховуючи комісійні та інші витрати, які були включені в остаточну сукупну вартість.

фото: Keystone

Коштовність була знайдена серед особистих речей Наполеона в каретах, які застрягли на брудних дорогах, коли він і його війська тікали від британських військ герцога Веллінгтона і прусської армії під командуванням фельдмаршала фон Блюхера, повідомили в компанії Sotheby's.

Понад два століття ці коштовності були частиною родинної спадщини прусського королівського дому Гогенцоллернів. Sotheby's не розкрив особу продавця і повідомив, що покупцем був «приватний колекціонер».

Серед десятків лотів на аукціоні був зелений берил вагою понад 132 карати, який, як кажуть, Наполеон носив на своїй коронації в 1804 році. Коштовність була продана за 838 тис. франків, що в 17 разів перевищує найвищу передпродажну оцінку.

фото: Keystone

До слова, батіг, яким Гаррісон Форд орудував у фільмі «Індіана Джонс та останній хрестовий похід», що колись належав принцесі Діані, був проданий на аукціоні за $525 тис.