Макрон відреагував на пограбування Лувру

Двоє нападників були вдягнені в жовті жилети, щоб виглядати як технічні працівники

У неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. На подію відреагував президент Франції Еммануель Макрон, передає «Главком».

Макрон запевнив, що усі викрадені роботи будуть повернуті, а тих, хто скоїли крадіжку – обов'язково притягнуть до відповідальності.

«Під керівництвом паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети», – зазначив він.

Французький телеканал BMFTV показав у своєму ефірі перші кадри пограбування Лувру у Парижі – одного з найвідоміших музеїв світу. На відео видно чоловіка в жовтому робочому жилеті, який імовірно вдає з себе працівника музею. Грабіжник розкриває вітрину шліфувальною машиною. На задньому плані видно, що відвідувачі музею тим часом спокійно ходили залом і розглядали інші об’єкти.

Як додає Le Parisien, двоє нападників були вдягнені в жовті жилети, щоб виглядати як технічні працівники. Вони проникли до музею на вантажному ліфті, розбили дві вітрини та викрали коштовності. Ще двоє зловмисників залишалися на скутерах і вивезли своїх спільників разом із вкраденими цінностаями.

Також повідомлялося, що пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».