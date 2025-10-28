Головна Світ Соціум
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну

Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
Масові відвідування будинку призвели до скарг сусідів
фото:François Wasson / FTV

Родина із Франції ризикує втратити житло через декорації на Геловін та шум

Родина з французького міста Курсель-ле-Ланс (регіон О-де-Франс) ризикує бути виселеною зі свого соціального житла через надто масштабне декорування будинку до Геловіну, яке цього року привабило понад 300 відвідувачів.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на France3 Régions, 20 жовтня родина Льой, яка проживає в орендованому будинку з 1990 року, отримала офіційне попередження про виселення від свого орендодавця, соціального житлового фонду SIA Habitat. 

Протягом близько 30 років Ізабель та Андре Льой, а останнім часом і їхній 23-річний син Ніколя, прикрашають свій будинок наприкінці жовтня, створюючи справжній «будинок жахів».  Цьогорічні декорації, що включали скелети, фальшиві надгробки, павутиння та скульптури, разом з участю акторів, переодягнених у монстрів, викликали справжній ажіотаж у соціальних мережах.

«Щороку на відкриття приходить близько п'ятдесяти людей. Але цього року прийшло 300 людей», – пояснює Ніколя Льой, цирковий артист, який розвиває цю традицію. Він зізнається, що не очікував такого «буму». Проте масові відвідування призвели до скарг сусідів, які поскаржилися на різноманітні незручності.

Будинок жахів у Курсель-ле-Ленс перебуває під загрозою зникнення після 30 років існування
Будинок жахів у Курсель-ле-Ленс перебуває під загрозою зникнення після 30 років існування

Офіційний документ, вручений судовим виконавцем, посилається на порушення умов оренди, згідно з якими орендарі зобов'язані «користуватися приміщенням мирно» та «виключно для проживання». У висунутих претензіях зазначено: шумове забруднення, незаконний продаж сувенірів, порушення правил дорожнього руху та паркування, використання легкозаймистих продуктів (вогняні шоу під час відкриття).

Сам Ніколя рішуче відкидає ці звинувачення, вважаючи реакцію орендодавця надмірною: «Це смішно, доходити до виселення – це безглуздя. Моя мета полягала в тому, щоб змусити посміхнутися дітей, родини, які не завжди мають бюджет, щоб піти в парки розваг чи на свята на Гелловін». Його мати, Ізабель Льой, яка сильно засмучена ситуацією, погоджується, але визнає: «Я визнаю, що в неділю ми не були готові до цього ефекту снігової кулі. Але міг би бути діалог до цього попередження».

 

Деякі сусіди стали на бік родини, вважаючи заходи нешкідливими. «Вони трохи святкують, це не трагедія. Це трохи шумно, це приваблює людей, але це приносить радість у мікрорайон. Мені це не заважало спати. Погрожувати їм – це занадто», – сказав Жан-Крістоф, чий будинок прилягає до «будинку жахів». Однак заступник мера Курсель-ле-Ланс, Брагім Мутаукіль, підтвердив наявність скарг на паркування та порушення громадського порядку. Він зазначив, що організатори не повідомили мерію про захід заздалегідь, як того вимагає закон.

«Ніколя має пристрасть, якою він хоче поділитися з усіма, і ми цим пишаємося, але ми повинні робити це відповідно до правил. Не можна, щоб це виходило за рамки», – підкреслив Брагім Мутаукіль.

Ізабель Льой має зустрітися з мером міста, щоб обговорити ситуацію. Тим часом було розпочато петицію на підтримку родини, яка вже зібрала 1800 підписів.

