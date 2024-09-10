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Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки
За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну
фото: Радио Свобода

На об’єкті після атаки було зафіксовано чотири осередки потужної пожежі

У ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. «Радио Свобода» опублікувала знімки до та після атаки безпілотників, на яких зображені наслідки детонації та пожежі.

На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогнеборці загасили пожежу, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, що розташовані поруч.

Нагадаємо, 7 вересня безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів.

Як відомо, пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області завершилася після понад двох тижнів. У мережі з'явився супутниковий знімок. Також зʼявилися супутникові знімки авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони. 

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Теги: пожежа радио ворог відео росія безпілотник боєприпаси

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Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки
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