Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки

За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

На об’єкті після атаки було зафіксовано чотири осередки потужної пожежі

У ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. «Радио Свобода» опублікувала знімки до та після атаки безпілотників, на яких зображені наслідки детонації та пожежі.

На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогнеборці загасили пожежу, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, що розташовані поруч.

💥Що залашилося від складу боєприпасів ворога у селі Солдатскоє Воронезької області🔥



Склад боєприпасів було атаковано БпЛА у ніч проти 7 вересня. pic.twitter.com/RntY5I25eI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Нагадаємо, 7 вересня безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів.

Як відомо, пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області завершилася після понад двох тижнів. У мережі з'явився супутниковий знімок. Також зʼявилися супутникові знімки авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони.