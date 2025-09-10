Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу

Пєсков заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати

Кремль відреагував на інцидент у Польщі та пригрозив «страшними наслідками» за відправку військ в Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, жодних офіційних запитів від польської влади щодо контакту з цього приводу до Кремля не надходило. Він заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати.

Окремо Пєсков пригрозив, що відправка іноземних військ до України може мати «страшні наслідки», і зазначив, що не всі країни це усвідомлюють. За його словами, у Кремлі не мають інформації про відмову будь-кого з так званої «коаліції охочих» від ідеї направлення військ.

Крім того, Пєсков повідомив, що Володимир Путін повернувся до Москви і працює в Кремлі, плануючи зустріч з губернатором Смоленської області.

Нагадаємо, у Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

Один із дронів врізався у житловий будинок у селі Вирики Воля, пошкодивши дах та автомобіль. На щастя, літня пара, яка там мешкала, не постраждала, оскільки перебувала далеко від будинку, доглядаючи за худобою. Через інцидент у двох школах гміни Вирики було скасовано заняття.

Фрагменти безпілотників також виявили в Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.