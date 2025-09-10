Головна Світ Політика
Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу
Пєсков заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати
колаж: glavcom.ua

Кремль відреагував на інцидент у Польщі та пригрозив «страшними наслідками» за відправку військ в Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, жодних офіційних запитів від польської влади щодо контакту з цього приводу до Кремля не надходило. Він заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати.

Окремо Пєсков пригрозив, що відправка іноземних військ до України може мати «страшні наслідки», і зазначив, що не всі країни це усвідомлюють. За його словами, у Кремлі не мають інформації про відмову будь-кого з так званої «коаліції охочих» від ідеї направлення військ.

Крім того, Пєсков повідомив, що Володимир Путін повернувся до Москви і працює в Кремлі, плануючи зустріч з губернатором Смоленської області.

Нагадаємо, у Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

Один із дронів врізався у житловий будинок у селі Вирики Воля, пошкодивши дах та автомобіль. На щастя, літня пара, яка там мешкала, не постраждала, оскільки перебувала далеко від будинку, доглядаючи за худобою. Через інцидент у двох школах гміни Вирики було скасовано заняття.

Фрагменти безпілотників також виявили в Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

