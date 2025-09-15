Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваний отримав звинувачення

Чоловік відмовився давати свідчення і не визнав свою провину

Правоохоронці висунули обвинувачення мешканцю Сопота, якого підозрюють у викраденні авто, що належить родині прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Чоловік відмовився давати свідчення і не визнав свою провину. Крім звинувачення у крадіжці з проникненням, слідчі також пред'явили йому звинувачення у привласненні документа та підробці ідентифікаційних знаків. Йдеться про номерні знаки автомобіля.

41-річний чоловік був затриманий в аеропорту Гданська, де чекав на рейс до Болгарії. Він не чинив опору. Викрадений автомобіль був знайдений кілька днів тому – це Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска.

Чоловік вже був судимий у минулому, йому не висунули звинувачення в рецидиві.

