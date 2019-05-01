На Гавайях розбився туристичний вертоліт, троє людей загинули



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Наразі слідчі ще не визначили причину аварії Фото: ВВС

Вертоліт врізався в житловий район і загорівся

Туристичний вертоліт Robinson R44 впав у житловому районі округу Гонолулу в американському штаті Гавайї. Загинули пілот і два пасажири.

Про це повідомляє BBC.

«За словами чиновників, туристичний вертоліт врізався в гавайський житловий район і загорівся, убивши всіх трьох чоловік на борту.

Чотиримісний вертоліт Robinson R44 належав туристичної компанії Novictor Helicopters, яка вже співпрацює з федеральними чиновниками над розслідуванням.

Наразі слідчі ще не визначили причину аварії.

Інцидент стався під час руху в годину пік на вулиці Онеава в прибережному регіоні, де розташована база морської піхоти, а також де відпочивав колишній президент США Барак Обама.

Нагадаємо, минулого тижня у Венесуелі розбився вертоліт, на якому летів генерал нацгвардії.

Також у Болгарії у селі Орізарі Пловдивської області 20 квітня зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок чого двоє людей загинули.

Також повідомлялося, що 10 березня цього року пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей.