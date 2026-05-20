Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністерство визначить, де розміщуватимуться американські сили в Європі, після додаткового аналізу стратегічних і оперативних потреб США
фото: Армія США
США зменшили кількість бойових бригад у Європі до рівня 2021 року

Міністерство війни США скоротило загальну кількість своїх бригадних бойових груп, розміщених у Європі, з чотирьох до трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла.

Посадовець зазначив, що рішення оборонного відомства повертає чисельність бригадних бойових груп у Європі до рівня 2021 року. Парнелл додав, що воно стало результатом комплексного багаторівневого процесу, що зосереджений на американській військовій присутності в Європі. За його словами, через це тимчасово відкладається розгортання американських військ у Польщі.

«Міністерство визначить остаточне розташування цих та інших американських сил у Європі на основі подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно робити внесок в оборону Європи. Цей аналіз покликаний просувати політику «Америка понад усе» президента Дональда Трампа в Європі та інших регіонах, зокрема шляхом стимулювання і надання можливостей союзникам по НАТО взяти на себе основну відповідальність за оборону Європи», – йдеться у повідомленні.

За словами речника, міністр війни США Піт Гегсет поговорив із віцепрем’єр-міністром Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Вони дійшли згоди, що міністерство оборони США залишатиметься в тісному контакті з польськими колегами, зокрема для того, щоби забезпечити збереження сильної військової присутності США в Польщі.

«Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати цей приклад», – сказав Парнелл.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейців уникати паніки через рішення Вашингтона відкласти перекидання до Польщі 4 тис. військовослужбовців зі складу другої бронетанкової бригади першої кавалерійської дивізії. Венс назвав цю ситуацію «не надто важливим питанням» і пояснив, що йдеться не про скасування місії, а лише про затримку. Водночас він припустив, що підрозділи зрештою можуть розгорнути «в іншому місці» – як у межах Європи, так і за її межами, оскільки остаточного рішення щодо пункту призначення цих військ наразі немає.

Раніше Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади у Польщі. Водночас, як зазначає The Wall Street Journal, рішення про скасування перекидання бригади стало несподіванкою навіть для частини американського оборонного істеблішменту.

Теги: США Європа Пентагон

