Путіністка Бабкіна оскандалилася новою промовою (відео)

Надія Бабкіна відкрито підтримує Путіна та війну проти України

Російська співачка Надія Бабкіна, яка відкрито підтримує криваву політику Росії та війну проти України, під час нагородження у Кремлі одночасно заявила і про «перемогу», і про те, що головне «не здатися», пише «Главком».

Під час виступу Бабкіна заявила, що росіяни «продовжують подвиг батьків» та «не можуть не перемогти». «Ми не можемо не перемогти», – сказала співачка зі сцени Кремля.

Одразу після цього вона додала вже іншу тезу про те, що Росія «ніколи не здасться». «Росія ніколи не здасться через наш дивовижний багатонаціональний генетичний код», – заявила Бабкіна.

Наприкінці промови вона додала: «А кому не подобається – хай отруїться».

Путіністка Надія Бабкіна виступила у Кремлі з черговою пропагандистською промовою. Під час церемонії нагородження вона заявила, що Росія «ніколи не здасться» через «багатонаціональний генетичний код», а всім незгодним побажала «отруїтися» — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 22, 2026

Раніше Бабкіна, яка підтримує агресивну політику Росії, видала чергову порцію думок щодо Маріуполя. Вона назвала знищення міста звичайною «неприємністю» та здивувалася, що маріупольці звинувачують у війні Росію. На думку артистки, Маріуполь залишиться під окупацією, попри позицію місцевих жителів.