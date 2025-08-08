Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня

У Києві 8 серпня відбулося прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Рощиною, українці припинили голодування на грузинсько-російському кордоні. «Главком» склав добірку новин 8 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Як зазначив президент, аби досягнути миру – потрібно «правильно тиснути» на Росію. За його словами, санкції можуть спрацювати саме так, як потрібно Україні та партнерам.

Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру

Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно.

Зазначається, що 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. На кораблі не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.

Того дня росіяни незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили 19 членів екіпажу, а також священника та лікаря, які перебували на борту.

Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування

Українці, які застрягли в пункті пропуску «Даріалі» на кордоні Грузії з Росією, припинили голодування. МЗС заявило, що тримає на постійному контролі гуманітарну ситуацію в грузинському пункті пропуску «Даріалі».

У ніч проти 7 серпня представник посольства України в Грузії їздив туди на зустріч з українцями. Дипломат розповів про заходи, які здійснює МЗС України та посольство для захисту їхніх прав. Також трьом українцям було надано медичну допомогу. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги громадянам України в разі необхідності.

МЗС України із залученням посольств у Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на додому.

Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Рощиною

У Києві 8 серпня відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Попрощатися із закатованою у російському полоні прийшли рідні, друзі й колеги.

У серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла на окупованій території. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Варто зазначити, що Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними.

Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.