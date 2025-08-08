Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
фото: Слідство.Інфо

У Києві 8 серпня відбулося прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Рощиною, українці припинили голодування на грузинсько-російському кордоні.  «Главком» склав добірку новин 8 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Як зазначив президент, аби досягнути миру – потрібно «правильно тиснути» на Росію. За його словами, санкції можуть спрацювати саме так, як потрібно Україні та партнерам.

Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру

Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно.

Зазначається, що 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. На кораблі не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.

Того дня росіяни незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили 19 членів екіпажу, а також священника та лікаря, які перебували на борту.

Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування

Українці, які застрягли в пункті пропуску «Даріалі» на кордоні Грузії з Росією, припинили голодування. МЗС заявило, що тримає на постійному контролі гуманітарну ситуацію в грузинському пункті пропуску «Даріалі».

У ніч проти 7 серпня представник посольства України в Грузії їздив туди на зустріч з українцями. Дипломат розповів про заходи, які здійснює МЗС України та посольство для захисту їхніх прав. Також трьом українцям було надано медичну допомогу. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги громадянам України в разі необхідності.

МЗС України із залученням посольств у Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на додому.

Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Рощиною

У Києві 8 серпня відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Попрощатися із закатованою у російському полоні прийшли рідні, друзі й колеги.

У серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла на окупованій території. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Варто зазначити, що Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними.

Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Читайте також:

Теги: санкції фінансування росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
6 серпня, 19:19
ЗСУ у західній частині вклинення противника активно атакують у напрямку Кіндратівка – Костянтинівка та Андріївка – Золотарівський заповідник
Битва за Сумщину: які перспективи у ЗСУ
4 серпня, 15:50
Ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
31 липня, 10:55
Окупант Катунін був знищений на Донбасі
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики
24 липня, 14:01
Зеленський: Це просто жахливий, тупий російський терор
Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії
16 липня, 20:32
Терміни доставки товарів з Казахстану зросли з двох тижнів до 40 днів
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
15 липня, 13:48
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22987 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
15 липня, 07:38
Пєсков заявив, що за останні три роки відбулася сильна трансформація
Пєсков заявив, що кремлівські пропагандисти занадто вихваляють Путіна
11 липня, 11:51
Енергетики працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії
РФ почала атакувати енергетику
9 липня, 19:46

Події в Україні

Українець заблукав у румунських горах: рятувальники шукають 23-річного чоловіка
Українець заблукав у румунських горах: рятувальники шукають 23-річного чоловіка
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6136
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5637
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua