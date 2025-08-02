Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи

У Липецьку пролунало не менше чотирьох вибухів

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку та у Воронезькій області, повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.

Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Жителі Таганрога повідомили, що було чутно серію вибухів – спочатку три поспіль, а ще за десять хвилин пролунали ще два. Очевидці також бачили спалахи в небі. Про гучні звуки також повідомляють мешканці Лиховського, Каменськ-Шахтинського і Міллерово. Наразі немає офіційної інформації.

Схожі повідомлення надходять і з Липецька. Місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало не менше чотирьох вибухів. За їхніми словами, перед цим вмикалась сирена повітряної тривоги, а згодом сили ППО відкрили вогонь по дронах.

Також вибухи чули у Воронезькій області.

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунало близько чотирьох вибухів, повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».