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    У світі

    На мідній шахті у Конго стався обвал: 41 гірник загинув

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    <p>Обвал стався у відкритому кар'єрі - одному з&nbsp;найбільших мідних рудників у&nbsp;світі</p> - На мідній шахті у Конго стався обвал: 41 гірник загинув

    Обвал стався у відкритому кар'єрі - одному з найбільших мідних рудників у світі

    Фото ілюстративне

    Всі загиблі – нелегальні копачі

    У результаті обвалу на мідній шахті в Демократичній Республіці Конго 27 червня загинув 41 гірник.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що шахта KOV, яка знаходиться в провінції Катанга, належить компанії Glencore і є однією з найбільш великих мідних копалень у світі.

    За словами губернатора провінції Луалаба Річарда Муйея, всі загиблі – нелегальні копачі.

    В компанії Glencore заявили, що загибель людей не пов'язана з офіційними роботами на шахті.

    Як повідомлялось, 12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє гірників. У результаті попереднього розслідування вдалось з'ясувати, що причиною загибелі стали отримані гірниками травми в результаті порушення правил безпеки.

    Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

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