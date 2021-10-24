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    Внаслідок нападу бойовиків в Нігерії втекли понад 500 ув’язнених

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    Не вперше в Нігерії тікають в’язні через напад бойовиків
    фото з відкритих джерел

    Бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю

    На південному заході Нігерії озброєні бойовики напали на в’язницю. Внаслідок цього 575 ув’язнених втекли. Про це повідомляє АВС News.

    Представник виправного центру в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю.

    Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.

    У вересні у Нігерії внаслідок збройного нападу на в’язницю втекли щонайменше 240 в’язнів. За даними ЗМІ, напад відбувся на Центр утримання середньої безпеки у місті Кабба, штат Когі.

    Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

    До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

    Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.

    Теги: ІДІЛ напад розслідування Африка
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    Внаслідок нападу бойовиків в Нігерії втекли понад 500 ув’язнених