Внаслідок нападу бойовиків в Нігерії втекли понад 500 ув’язнених
Бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю
На південному заході Нігерії озброєні бойовики напали на в’язницю. Внаслідок цього 575 ув’язнених втекли. Про це повідомляє АВС News.
Представник виправного центру в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю.
Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.
У вересні у Нігерії внаслідок збройного нападу на в’язницю втекли щонайменше 240 в’язнів. За даними ЗМІ, напад відбувся на Центр утримання середньої безпеки у місті Кабба, штат Когі.
Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.
До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».
Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.