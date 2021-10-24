Внаслідок нападу бойовиків в Нігерії втекли понад 500 ув’язнених

Не вперше в Нігерії тікають в’язні через напад бойовиків

Не вперше в Нігерії тікають в’язні через напад бойовиків

Бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю

На південному заході Нігерії озброєні бойовики напали на в’язницю. Внаслідок цього 575 ув’язнених втекли. Про це повідомляє АВС News.

Представник виправного центру в штаті Ойо Оланреваджу Анджорін повідомив, що бойовики напали на цю установу пізно ввечері в п’ятницю.

Почалося розслідування інциденту, яке покаже ступінь збитку.

У вересні у Нігерії внаслідок збройного нападу на в’язницю втекли щонайменше 240 в’язнів. За даними ЗМІ, напад відбувся на Центр утримання середньої безпеки у місті Кабба, штат Когі.

Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.