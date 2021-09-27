  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На парламентських виборах у Німеччині лідирують соціал-демократи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Блок Ангели Меркель з результатом 24,1% &ndash; на другому місці - На парламентських виборах у Німеччині лідирують соціал-демократи

    Блок Ангели Меркель з результатом 24,1% – на другому місці

    Фото з відкритих джерел

    За попереднім підрахунком голосів Соціал-демократична партія набрала 25,8% голосів

    Попередні результати підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Німеччині свідчать, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набрала 25,8% голосів, тоді як блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) – 24,1%. Про це свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічна служба Infratest dimap на замовлення телерадіокомпанії ARD, передає «Німецька хвиля».

    Згідно з даними соціологічної служби, третє місце із 14,6% голосів займає партія «Союз-90/Зелені», четверте – Вільна демократична партія (ВДП), у якої 11,5%.

    Першу п'ятірку замикає права партія «Альтернатива для Німеччини» з результатом 10,5%.

    2
    2

    Відзначається, що підсумки голосування підбито вже у понад 90 округах.

    Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

    Читайте також:
    Теги: Павло Клімкін політика посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На парламентських виборах у Німеччині лідирують соціал-демократи