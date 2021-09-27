На парламентських виборах у Німеччині лідирують соціал-демократи

Блок Ангели Меркель з результатом 24,1% – на другому місці

За попереднім підрахунком голосів Соціал-демократична партія набрала 25,8% голосів

Попередні результати підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Німеччині свідчать, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набрала 25,8% голосів, тоді як блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) – 24,1%. Про це свідчать неофіційні попередні результати, які публікує соціологічна служба Infratest dimap на замовлення телерадіокомпанії ARD, передає «Німецька хвиля».

Згідно з даними соціологічної служби, третє місце із 14,6% голосів займає партія «Союз-90/Зелені», четверте – Вільна демократична партія (ВДП), у якої 11,5%.

Першу п'ятірку замикає права партія «Альтернатива для Німеччини» з результатом 10,5%.

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Відзначається, що підсумки голосування підбито вже у понад 90 округах.

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.