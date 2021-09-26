Німеччина звинувачує Росію у відправці в країну секретного агента на час виборів

Посольство Росії в Німеччині відкидає звинувачення про відправку до Берліна фахівця із дезінформації

У Німеччині засудили Росію за відправку співробітника секретних служб в країну під час виборів у бундестаг. Про це пише Welt, посилаючись на власне розслідування.

За інформацією видання,у рік виборів у бундестаг в російське посольство в Берліні був відправлений секретний агент, який спеціалізувався на «просуванні зовнішніх інтересів Росії і дезінформації».

При цьому зазначалося, що російське посольство спростувало інформацію про експерта з дезінформації, повідомивши, що співробітник був «належним чином акредитований». Проте відповідь диппредставництва про спеціалізацію працівника була описана як «псевдоінформація» і «дика суміш домислів і фантазій».

Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня відбуваються паламентські вибори. О 08 за місцевим часом (09 за київським) відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць.

Правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.

Нагадаємо також, що на думку журналіста Костянтина фон Еггерта, після виборів у Німеччині ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік – 2».