В Афганістані проходять вибори президента



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Голосування триватиме до 15:00 за місцевим часом Фото: АР

На пост президента Афганістану претендують 18 осіб, в тому числі нинішній глава держави Ашраф Гані

В Афганістані в суботу о 7:00 за місцевим часом почалися чергові вибори президента країни.

Про це повідомляє Tolo News.

За даними телеканалу, загальне число зареєстрованих виборців складає 9,6 млн. У 34 провінціях країни повинні були відкритися 5373 виборчих центри, однак 445 з них будуть закриті через загрози безпеці.

Голосування триватиме до 15:00 за місцевим часом.

На пост президента Афганістану претендують 18 осіб, в тому числі нинішній глава держави Ашраф Гані та діючий прем'єр Абдулла Абдулла.

Tolo News відзначає, що на виборах будуть враховуватися тільки голоси, підтверджені за допомогою біометричної системи. Ключовим питанням є необхідність використовувати фотографії, що для багатьох афганських жінок неприйнятно через релігійні переконання.

Раніше рух «Талібан» пригрозив зірвати вибори, організувавши напади на виборчі центри, співробітників виборчих комісій і правоохоронні органи.

У свою чергу міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що для забезпечення безпеки і порядку на виборах по країні залучено до 72 тисяч співробітників національних сил оборони і безпеки. Крім того, за даними МВС країни, ще від 20 тисяч до 30 тисяч військових будуть готові прийти їм на допомогу в якості підкріплення.

Чинний прем'єр-міністр Афганістану і кандидат в президенти Абдулла закликав Талібан «відмовитися від насильства в день виборів, а всі державні структури та їх службовців - не втручатися у виборчий процес заради забезпечення прозорих і чесних виборів».

Нагадаємо, напередодні в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух, в результаті якого 24 людей загинули.

7 вересня у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.





Джерело: Интерфакс