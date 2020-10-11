У центр Мінська почали стягувати спецтехніку і силовиків



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У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв’язку з черговою недільною протестною акцією Фото: Vasily Fedosenko/Reuters

Силовики огородили парканом обеліск «Мінськ – місто-герой» у центрі білоруської столиці

У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв’язку з черговою недільною протестною акцією опозиції. Про це в неділю, 11 жовтня, повідомляє РІА Новини.

За даними агентства, колона техніки з бронеавтомобілів і водометів була помічена в центрі міста на проспекті Незалежності. Також біля Будинку офіцерів, навпроти Палацу Республіки, з армійських вантажівок вивантажуються люди у військовій формі, озброєні автоматами.

Силовики обгородили парканом стелу «Мінськ – місто-герой». Саме це місце учасники сьогоднішньої акції оголосили однією з точок збору.

За даними Telegram-каналу Nexta-live акція в центрі білоруської столиці почнеться о 14:00, в той же час опозиція планує вивести своїх прихильників на площі у всіх містах країни.

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.