У центр Мінська почали стягувати спецтехніку і силовиків
Силовики огородили парканом обеліск «Мінськ – місто-герой» у центрі білоруської столиці
У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв’язку з черговою недільною протестною акцією опозиції. Про це в неділю, 11 жовтня, повідомляє РІА Новини.
За даними агентства, колона техніки з бронеавтомобілів і водометів була помічена в центрі міста на проспекті Незалежності. Також біля Будинку офіцерів, навпроти Палацу Республіки, з армійських вантажівок вивантажуються люди у військовій формі, озброєні автоматами.
Силовики обгородили парканом стелу «Мінськ – місто-герой». Саме це місце учасники сьогоднішньої акції оголосили однією з точок збору.
За даними Telegram-каналу Nexta-live акція в центрі білоруської столиці почнеться о 14:00, в той же час опозиція планує вивести своїх прихильників на площі у всіх містах країни.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.