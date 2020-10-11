  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У центр Мінська почали стягувати спецтехніку і силовиків

    • Розсилка
    У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв&rsquo;язку з черговою недільною протестною акцією&nbsp; - У центр Мінська почали стягувати спецтехніку і силовиків
    У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв’язку з черговою недільною протестною акцією 
    Фото: Vasily Fedosenko/Reuters

    Силовики огородили парканом обеліск «Мінськ – місто-герой» у центрі білоруської столиці

    У центрі Мінська посилюються заходи безпеки у зв’язку з черговою недільною протестною акцією опозиції. Про це в неділю, 11 жовтня, повідомляє РІА Новини.

    За даними агентства, колона техніки з бронеавтомобілів і водометів була помічена в центрі міста на проспекті Незалежності. Також біля Будинку офіцерів, навпроти Палацу Республіки, з армійських вантажівок вивантажуються люди у військовій формі, озброєні автоматами.

    Силовики обгородили парканом стелу «Мінськ – місто-герой». Саме це місце учасники сьогоднішньої акції оголосили однією з точок збору.

    За даними Telegram-каналу Nexta-live акція в центрі білоруської столиці почнеться о 14:00, в той же час опозиція планує вивести своїх прихильників на площі у всіх містах країни.

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

    Білорусь Олександр Лукашенко акція президент опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies