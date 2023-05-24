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Російське телебачення осоромилося із «секретним документом СБУ» (фото)

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Російське телебачення осоромилося із «секретним документом СБУ» (фото)
Любітелі викриття фейків не зупиняються в генерації маячні
фото з відкритих джерел

Ведучий пообіцяв розкрити «секретні методи вербування українських спецслужб»

На російському центральному телебаченні у програмі «АнтиФейк» ведучі показали нібито секретні документи СБУ та заявили про «розкриття усі методів вербування». Про це розповіло видання The Insider.

Ведучий почав випуск заявою, що він має ексклюзив: нібито секретні документи СБУ та наголосив, що  у студії «розкриють усі методи вербування».«Заяву» завербованого агента на ім'я начальника управління СБУ в Херсонській області представив Z-«експерт».

Документ, який показав Безсонов, нібито є заявою завербованого агента на ім'я начальника управління СБУ в Херсонській області. Зміст його не особливо цікавий, набагато цікавіше, який він має вигляд.

5 фото
На весь екран
Видання The Insider розповіло про принаймні чотири підозрілі моменти в документі
фото з відкритих джерел


The Insider знайшов як мінімум чотири підозрілі моменти в документі:

- Агент СБУ Віктор Марченко (агентурний псевдонім «Глагол»), ексголова херсонського осередку політичної партії «Українська платформа – Собор», що входила до опозиційного Віктору Януковичу об'єднання, з якоїсь причини пише начальнику УСБУ російською мовою...

- Штамп наприкінці листа «УСБУ в Херсонській області» (українською було б «УСБУ у Херсонській області»),

- В адресі вказано подвійну назву вулиці – Театральна (Горького). Колишній вулиці Горького до 2019 року вже три роки як було повернуто її назву Театральна (заява датована лютим 2019 року),

- Документ адресовано заяву начальнику УСБУ Дмитру Ярмаку, який обіймав цю посаду тільки до липня 2016 року.

Нагадаємо, що нещодавно секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що після того, як Росія нібито знищила боєприпаси зі збідненим ураном у Тернополі та Хмельницькому, в Україні утворилася радіоактивна хмара. 

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Теги: росія документи фейк російське телебачення росіяни

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