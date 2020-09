На складі боєприпасів в Йорданії стався потужний вибух

На місці вибуху спалахнула сильна пожежа

У ніч на п’ятницю, 11 вересня, в Йорданії в околицях міста Ез-Зарка прогримів потужний вибух на складі боєприпасів збройних сил країни.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Як заявив міністр інформації Йорданії Амджад аль-Адайле, за даними головного командування, до цього моменту не зафіксовано будь-яких постраждали внаслідок вибуху.

Інформацію про відсутність поранених також підтвердило виданню джерело в Міністерстві охорони здоров’я.

Massive explosion took place over night in #Jordan army ammunition depot in #Zarqa , 15 miles northeast Amman. Government Spox said the explosion was of mortar rounds that were being decommissioned and caused by electrical failure . pic.twitter.com/n1fHLqaiN9

A massive explosion has reportedly taken place in the city of #zarqa in #Jordan.



Locals filming the video can be heard comparing it to the Beirut port blast, saying it's "something chemical". #jordanexplusfion pic.twitter.com/SgnATt1J9Q