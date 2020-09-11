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    У світі

    На складі боєприпасів в Йорданії стався потужний вибух

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    На складі боєприпасів в Йорданії стався потужний вибух - На складі боєприпасів в Йорданії стався потужний вибух
    На складі боєприпасів в Йорданії стався потужний вибух

    На місці вибуху спалахнула сильна пожежа

    У ніч на п’ятницю, 11 вересня, в Йорданії в околицях міста Ез-Зарка прогримів потужний вибух на складі боєприпасів збройних сил країни.

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    На місці вибуху спалахнула сильна пожежа.

    Як заявив міністр інформації Йорданії Амджад аль-Адайле, за даними головного командування, до цього моменту не зафіксовано будь-яких постраждали внаслідок вибуху.

    Інформацію про відсутність поранених також підтвердило виданню джерело в Міністерстві охорони здоров’я.

    За словами аль-Адайле, вибух стався на «складі з боєприпасами, що відслужили свій термін». Склад розміщений в ізольованій і нежитловий зоні.

    За попередніми даними, причиною вибуху стало коротке замикання.

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