Президент Лівану пояснив причини пожежі поруч з місцем вибуху в Бейруті

Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

Президент Лівану Мішель Аун сказав, що сильна пожежа, що обрушилася на і без того зруйнований порт Бейрута, могла бути результатом саботажу, технічної помилки або недбалості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву в акаунті президента в Twitter.

«У всіх випадках причина повинна бути відома як можна швидше, а винні мають бути притягнуті до відповідальності», – сказав президент Лівану на зустрічі з Вищою радою оборони.

Happening now: The fire at #Beirut port has reignited. pic.twitter.com/K5JxGQC4YJ