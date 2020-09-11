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    У світі

    Президент Лівану пояснив причини пожежі поруч з місцем вибуху в Бейруті

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    У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту - Президент Лівану пояснив причини пожежі поруч з місцем вибуху в Бейруті
    У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту
    Фото: NPR

    Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

    Президент Лівану Мішель Аун сказав, що сильна пожежа, що обрушилася на і без того зруйнований порт Бейрута, могла бути результатом саботажу, технічної помилки або недбалості.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву в акаунті президента в Twitter.

    «У всіх випадках причина повинна бути відома як можна швидше, а винні мають бути притягнуті до відповідальності», – сказав президент Лівану на зустрічі з Вищою радою оборони.

    Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.

    Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

    В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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    пожежа вибух порт Ліван
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