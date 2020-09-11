Президент Лівану пояснив причини пожежі поруч з місцем вибуху в Бейруті
Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини
Президент Лівану Мішель Аун сказав, що сильна пожежа, що обрушилася на і без того зруйнований порт Бейрута, могла бути результатом саботажу, технічної помилки або недбалості.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву в акаунті президента в Twitter.
«У всіх випадках причина повинна бути відома як можна швидше, а винні мають бути притягнуті до відповідальності», – сказав президент Лівану на зустрічі з Вищою радою оборони.
Happening now: The fire at #Beirut port has reignited. pic.twitter.com/K5JxGQC4YJ— Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 10, 2020
Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.
Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.
В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.