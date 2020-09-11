Президент Лівану пояснив причини пожежі поруч з місцем вибуху в Бейруті



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У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту Фото: NPR

Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

Президент Лівану Мішель Аун сказав, що сильна пожежа, що обрушилася на і без того зруйнований порт Бейрута, могла бути результатом саботажу, технічної помилки або недбалості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву в акаунті президента в Twitter.

«У всіх випадках причина повинна бути відома як можна швидше, а винні мають бути притягнуті до відповідальності», – сказав президент Лівану на зустрічі з Вищою радою оборони.

Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.

Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.