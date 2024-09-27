Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці

Загальний індекс якості повітря у Києві в середньому – 20 (дуже низький рівень забрудненості)

У всьому місті низький рівень шкідливих речовин у повітрі

Станом на 08:00 27 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 58.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –12.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –34.7 мкг/м3;

Діоксид азоту – 17 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 267 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –22.6 мкг/м3;

Діоксид азоту – 27.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 281.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 40.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.128 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –20.8 мкг/м3;

Діоксид азоту – 18.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 276 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 44.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –18.8 мкг/м3;

Діоксид азоту – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 14.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 252.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 81.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.4 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –19.3 мкг/м3;

Діоксид азоту – 22.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 222.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 38.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –14 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –24.5 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 288.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 32 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –12.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –25.4 мкг/м3;

Озон – 52.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 277.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 7.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 18 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 13.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Нагадаємо, протягом 27 вересня у Києві та області очікується суха та тепла погода. Середня температура у столиці коливатиметься від 15-17° вночі. Вдень синоптики прогнозують 25-27°. На Київщині вночі очікують від 12 до 17°, а вдень від 23 до 28°.