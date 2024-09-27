Головна Київ Новини
search button user button menu button

Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці
Загальний індекс якості повітря у Києві в середньому – 20 (дуже низький рівень забрудненості)
фото: glavcom.ua

У всьому місті низький рівень шкідливих речовин у повітрі 

Станом на 08:00 27 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г  загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 58.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –12.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –34.7 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 17 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 267 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –22.6 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 27.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 281.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 40.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.128 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –20.8 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 18.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 276 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 44.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –18.8 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 14.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 252.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 81.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.4 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –10 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –19.3 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 22.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 222.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 38.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –14 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –24.5 мкг/м3;
  • Оксид вуглецю – 288.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 32 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) –12.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –25.4 мкг/м3;
  • Озон – 52.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 277.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 7.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 18 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Сірководень – 13.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Нагадаємо, протягом 27 вересня у Києві та області очікується суха та тепла погода. Середня температура у столиці коливатиметься від 15-17° вночі. Вдень синоптики прогнозують 25-27°. На Київщині вночі очікують від 12 до 17°, а вдень від 23 до 28°. 

Читайте також:

Теги: повітря погода екологія Київ радіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Вчора, 14:50
У якийсь момент учасник конфлікту вистрелив опоненту в ногу
На Київщині конфлікт сусідів переріс у стрілянину (відео)
Вчора, 07:10
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 07:12
Під час ремонту ескалатор повністю буде розібраний, пройде заміна зношених запчастин
На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт
23 вересня, 14:28
Дощі та грози накриють низку областей: прогноз погоди на 15 вересня
Дощі та грози накриють низку областей: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:59
КМДА інформує про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту
Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту
13 вересня, 22:50
Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти тварин в умовах зоологічних парків
У столичному зоопарку влаштують свято кавунів для ведмедів (фото)
13 вересня, 21:30
Наслідки ранкової атаки на Київ, 2 вересня 2024 р.
Ракетний удар по столиці: поліція повідомила про стан постраждалих (оновлено)
2 вересня, 12:17
«Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б’ють по Україні, немає чого робити в Києві», - наголосив Білоцерковець
Особи, які сплачують податки в РФ, не зможуть оформлювати комунальну землю в столиці
29 серпня, 21:56

Новини

Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці
Радіаційний фон у нормі: КМДА повідомила про стан повітря у столиці
Поліція застерегла киян від нового шахрайства у популярному месенджері
Поліція застерегла киян від нового шахрайства у популярному месенджері
Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня
Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
На лівому березі столиці запрацював рекрутинговий центр ЗСУ
У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)
У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
58K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
42K
Саудівський ніж у спину Путіна
37K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua