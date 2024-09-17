Погода порадує теплом: прогноз на 17 вересня

Мешканцям столиці варто бути дуже уважними – через посуху довкола міста постійно виникають пожежі у екосистемах

Протягом доби 17 вересня по Київщині та Києві прогнозується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як прогнозують синоптики, температура вночі 14-19°, вдень 22-27° у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 та 15 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Всього від початку місяця у столиці вже встановлено шість температурних рекордів. Тепла погода і надалі утримається у місті, тож очікуємо нових рекордів.

Разом з тим синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні. 17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тож мешканцям столиці варто бути дуже уважними – через посуху довкола міста постійно виникають пожежі у екосистемах. Зокрема, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.