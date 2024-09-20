Потужний тайфун «Пуласан» накрив Шанхай: 112 тис. жителів евакуйовано

У районах Шанхаю випало понад 300 мм опадів, побивши історичний рекорд

Влада Шанхаю провела евакуацію 112 тис. жителів через наслідки тайфуну «Пуласан». Про це пишуть китайські ЗМІ.

За їхніми даними, тайфун приніс до Шанхаю сильні зливи. Так, метеорологічні станції повідомили, що в районах Пудун та Финсянь за шість годин випала рекордна кількість опадів – понад 30 см. Крім того, «Пуласан» призвів до призупинення руху 54 поїздів та 26 поромів.

У четвер тайфун «Пуласан» обрушився на провінцію Чжецзян, яка розташована на сході материкового Китаю поряд із Шанхаєм, а потім, близько 21:45 за місцевим часом (16:45 за київським часом), тайфун вдарив по Шанхаю. Максимальна сила вітру досягала на той момент 23 м/с.

Станом на 9 годину ранку 20 вересня у прибережних районах Шанхаю випало понад 300 мм опадів, побивши історичний рекорд.

Тайфун «Пуласан» – другий за рахунком тайфун у Східному Китаї цього тижня, і чотирнадцятий з початку року. У понеділок тайфун «Бебінка» вдарив по китайському мегаполісу, ставши найсильнішим з тих, які обрушувалися на Шанхай з моменту утворення КНР у 1949 році.

За прогнозами, інтенсивність тайфуну «Пуласан» поступово слабшатиме, повідомили у метеорологічному центрі східнокитайської провінції Чжецзян.