Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео)

У центрі тайфуна зараз портове місто Гаосюн, влада якого порадила людям залишатися вдома й уникати подорожей біля моря

У країні закрили держустанови і оголосили вихідний день – аби люди залишались вдома і за можливістю не виходили на вулицю

Потужний тайфун «Кратон» обрушився на Тайвань, змусивши владу закрити державні установи та оголосити вихідний день, щоб люди залишалися вдома. Стихія вже забрала життя однієї людини, ще двоє зникли безвісти, а 70 отримали поранення. Місцева влада порівнює «Кратон» з руйнівним тайфуном «Тельма» 1977 року. Про це повідомляє Reuters.

Аеропорт Тайваню припинив роботу, скасувавши сотні авіарейсів. Школи, офіси та навіть фінансові ринки закриті. У центрі тайфуну опинилося портове місто Гаосюн, де влада закликає людей не виходити з дому.

Першою жертвою урагану став 70-річний чоловік, якого поривом вітру підняло на 3 метри під час обрізання гілок дерева. Ще дві людини зникли безвісти: одну змило хвилею на пляжі, іншу знесло з мосту.

По всій країні зафіксовано падіння каміння та дерев, а близько 3500 домогосподарств залишилися без електропостачання. У Фанляо хвилі пробили дамбу, але ремонтні роботи вже розпочато.

Влада оголосила 3 жовтня вихідним днем, сподіваючись мінімізувати наслідки негоди.