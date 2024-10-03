Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео)
У центрі тайфуна зараз портове місто Гаосюн, влада якого порадила людям залишатися вдома й уникати подорожей біля моря
фото: Reuters

У країні закрили держустанови і оголосили вихідний день – аби люди залишались вдома і за можливістю не виходили на вулицю 

Потужний тайфун «Кратон» обрушився на Тайвань, змусивши владу закрити державні установи та оголосити вихідний день, щоб люди залишалися вдома. Стихія вже забрала життя однієї людини, ще двоє зникли безвісти, а 70 отримали поранення. Місцева влада порівнює «Кратон» з руйнівним тайфуном «Тельма» 1977 року. Про це повідомляє Reuters. 

Аеропорт Тайваню припинив роботу, скасувавши сотні авіарейсів. Школи, офіси та навіть фінансові ринки закриті. У центрі тайфуну опинилося портове місто Гаосюн, де влада закликає людей не виходити з дому.

Першою жертвою урагану став 70-річний чоловік, якого поривом вітру підняло на 3 метри під час обрізання гілок дерева. Ще дві людини зникли безвісти: одну змило хвилею на пляжі, іншу знесло з мосту.

Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео) фото 1

По всій країні зафіксовано падіння каміння та дерев, а близько 3500 домогосподарств залишилися без електропостачання. У Фанляо хвилі пробили дамбу, але ремонтні роботи вже розпочато.

Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео) фото 2

Влада оголосила 3 жовтня вихідним днем, сподіваючись мінімізувати наслідки негоди.

Читайте також:

Теги: місто Тайвань пляжі місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовка до холодного сезону досить активна, але недостатня – на Prozorro з’являється все більше і більше замовлень
Країна готується до блекаутів. Яке обладнання купило ваше місто? (дослідження) Війна і гроші
16 вересня, 12:15
У Павлограді внаслідок ворожого обстрілу постраждали 36 будинків
Обстріл Павлограда, понад пів сотні постраждалих. Інтерв'ю з головою міста Анатолієм Вершиною
6 вересня, 18:01
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
7 вересня, 13:04
Майкл Дуглас розповів, що його здивувало у Києві
Майкл Дуглас розповів, що його здивувало у Києві
14 вересня, 15:49
Тварини ночують у кущах, а вдень шукають їжу на городах
Сотня свиней тероризує село на Київщині
23 вересня, 03:00
Київ активно готується до опалювального сезону
Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради
26 вересня, 16:35
$567 млн буде спрямовано на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони Тайваню
Байден виділив Тайваню понад пів мільярда доларів на військову допомогу
30 вересня, 09:18
Управління патрульної поліції у місті Києві організовує зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик
Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо
1 жовтня, 07:12
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
Вчора, 06:11

Соціум

Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео)
Потужний тайфун на Тайвані: оголошено вихідний день та скасовано авіарейси (відео)
Єврокомісія розслідує алгоритми TikTok на предмет пропаганди
Єврокомісія розслідує алгоритми TikTok на предмет пропаганди
Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб (відео)
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб (відео)
Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту
Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3421
Стан повітря у Києві: екологи назвали район, в якому досі показники якості не в нормі
2574
Спадок Черновецького. Кому дісталися 10 тисяч «квадратів» поруч з Майданом Незалежності?
1821
У вересні Порошенко задекларував понад 1 млрд грн дивідендів
1705
Мустафа Найєм знайшов нову роботу

Новини

Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25
Королева Камілла відмовила короля Чарльза від зустрічі з Гаррі
Сьогодні, 01:30

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua