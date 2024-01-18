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Блінкен назвав три складові, які допоможуть Україні перемогти у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блінкен назвав три складові, які допоможуть Україні перемогти у війні
За словами Блінкена, для перемоги Києву необхідні інвестиції приватного сектору та допомога інших держав
фото з відкритих джерел

Держсекретар США зазначив, що адміністрація Байдена активно працює над тим, щоб домогтися схвалення Конгресу щодо виділення додаткових фінансових ресурсів для України

Аби Україна змогла успішне подолання виклики у 2024 році, їй необхідна фінансова підтримка, союз з іншими країнами та внутрішні реформи. Про це сказав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він зазначив, що адміністрація Джо Байдена активно працює над тим, щоб домогтися схвалення Конгресу щодо виділення додаткових фінансових ресурсів для України, сума яких перевищує $61 млрд. Блінкен наголосив, що основна частина цих коштів призначена для придбання оборонних товарів для України і буде спрямована безпосередньо на закупівлі в Сполучених Штатах.

«Упевнений, що для цього є двопартійна підтримка в обох палатах, нам просто потрібно її закріпити. Водночас 50 мільярдів доларів із тих грошей, які ми просимо, витрачаються прямо в Сполучених Штатах на товари, які вироблені в США і дають робочі місця американцям», – зазначив держсекретар.

Блінкен також наголосив, що у разі припинення підтримки України з боку міжнародного співтовариства президент Росії Володимир Путін може виграти в цій ситуації і, можливо, почати новий конфлікт. Це, на його думку, може послужити стимулом для диктаторів у різних країнах світу наслідувати подібний приклад.

Американський чиновник висловив переконання в тому, що якщо Україна зможе забезпечити свою міцну позицію у військовому, економічному та демократичному відношенні, то це стане найкращою відповіддю на загарбницьку війну, розв'язану Путіним. На його думку, для досягнення цієї мети необхідні інвестиції приватного сектору, підтримка з боку інших держав у протистоянні російській агресії, а також проведення Україною необхідних реформ для подальшого вступу до Європейського Союзу.

Раніше Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України

Теги: путін Україна Ентоні Блінкен

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