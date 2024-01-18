Блінкен назвав три складові, які допоможуть Україні перемогти у війні

За словами Блінкена, для перемоги Києву необхідні інвестиції приватного сектору та допомога інших держав

Держсекретар США зазначив, що адміністрація Байдена активно працює над тим, щоб домогтися схвалення Конгресу щодо виділення додаткових фінансових ресурсів для України

Аби Україна змогла успішне подолання виклики у 2024 році, їй необхідна фінансова підтримка, союз з іншими країнами та внутрішні реформи. Про це сказав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Він зазначив, що адміністрація Джо Байдена активно працює над тим, щоб домогтися схвалення Конгресу щодо виділення додаткових фінансових ресурсів для України, сума яких перевищує $61 млрд. Блінкен наголосив, що основна частина цих коштів призначена для придбання оборонних товарів для України і буде спрямована безпосередньо на закупівлі в Сполучених Штатах.

«Упевнений, що для цього є двопартійна підтримка в обох палатах, нам просто потрібно її закріпити. Водночас 50 мільярдів доларів із тих грошей, які ми просимо, витрачаються прямо в Сполучених Штатах на товари, які вироблені в США і дають робочі місця американцям», – зазначив держсекретар.

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Блінкен також наголосив, що у разі припинення підтримки України з боку міжнародного співтовариства президент Росії Володимир Путін може виграти в цій ситуації і, можливо, почати новий конфлікт. Це, на його думку, може послужити стимулом для диктаторів у різних країнах світу наслідувати подібний приклад.

Американський чиновник висловив переконання в тому, що якщо Україна зможе забезпечити свою міцну позицію у військовому, економічному та демократичному відношенні, то це стане найкращою відповіддю на загарбницьку війну, розв'язану Путіним. На його думку, для досягнення цієї мети необхідні інвестиції приватного сектору, підтримка з боку інших держав у протистоянні російській агресії, а також проведення Україною необхідних реформ для подальшого вступу до Європейського Союзу.

Раніше Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України