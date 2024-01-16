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Польські перевізники припинили блокаду ще одного пункту пропуску з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські перевізники припинили блокаду ще одного пункту пропуску з Україною
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі
фото з відкритих джерел

О 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» відновлено. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, за інформацією Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – поінформували у ДПСУ.

Раніше польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. 

До слова, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща кордон Держприкордонслужба страйк пункт пропуску

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