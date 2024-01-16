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Польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» і «Рава-Руська»
фото з відкритих джерел

Прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» і «Рава-Руська» у вівторок, 16 січня. Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» і «Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – повідомили прикордонники.

У відомстві зазначили, що прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Також відомо, що наразі на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

«Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. 

До слова, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща страйк пункт пропуску кордон Держприкордонслужба

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