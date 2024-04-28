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Росія поскаржилася на атаку дронів у чотирьох областях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія поскаржилася на атаку дронів у чотирьох областях
Міноборони РФ каже про «перехоплення» та «знищення» 17 безпілотників у чотирьох областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За традицієї, росіяни кажуть про знищення всіх повітряних цілей

Сьогодні, 28 квітня, чотири області РФ буцімто відбивалися від атаки 17 дронів. Про це повідомило російське міноборони.

За даними ворожого відомства, було «перехоплено» та «знищено» 17 безпілотників: дев’ять із них – над Брянською областю, три – над Курською, два – над Білгородською та три – над Калузькою.

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня на Брянщині в Росії лунали вибухи. Область нібито атакували безпілотники, стверджував місцевий губернатор. У коментарях у місцевих пабліках жителі писали про влучання в одну з електропідстанцій. Офіційної інформації про це наразі немає.

До слова, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Читайте також: У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод
Теги: дрон росія війна

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