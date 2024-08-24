Напад на фестивалі в Німеччині: є загиблі та поранені

Поліція повідомляє про загиблих і поранених, не зазначаючи точної кількості

У німецькому місті Золінген під час святкування 650-річчя міста стався напад на відвідувачів фестивалю. Нападник поранив ножем кількох людей, серед яких є загиблі. Про це повідомляє FAZ.

Поліція оперативно відреагувала на інцидент, піднявши в повітря гелікоптери та затримавши нападника. У центрі міста лунали сирени, а влада закликала громадян залишити цю зону.

Один з організаторів фестивалю повідомив, що медики борються за життя 9 постраждалих. Влада повідомила, що в результаті нападу загинули троє і поранені п’ятеро людей, пише AP. Свідки кажуть, що нападник діяв хаотично. Його досі не затримано.

До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомив канцлер Німеччини Олафа Шольца в соціальній мережі Х.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок

Нагадаємо, У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей.

Також Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.