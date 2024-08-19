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Шольц відреагував на повідомлення ЗМІ про можливе скорочення допомоги Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Шольц відреагував на повідомлення ЗМІ про можливе скорочення допомоги Україні
Німеччина продовжить підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Німеччина залишається лідером серед європейських країн у наданні допомоги Україні 

Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомляє  канцлер Німеччини Олафа Шольца в соціальній мережі Х.

Канцлер підкреслив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає найбільшу допомогу Україні.

«І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 млрд євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це», – заявив Шольц.

Також Шольц наголосив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.

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Теги: Німеччина фінансування влада Олаф Шольц

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