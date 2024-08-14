Можливе отруєння води: Німеччина повідомила про диверсії на військових базах

Як пишуть німецькі ЗМІ, невідомий чоловік міг проникнути до казарм та отруїти воду

Німецька влада огородила військові бази поблизу Кельна та Гайленкірхена через підозри у диверсії. Можливе отруєння води. Про це повідомляє N-tv та Spiegel.

Як зазначається, вранці 14 серпня було опечатано військові казарми ВПС Німеччини біля Кельна. Причиною стала підозра у вчиненні диверсії.

Як пишуть німецькі ЗМІ, невідомий чоловік міг проникнути до казарм та отруїти воду. У паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу – неполадки.

Військових та цивільний персонал бази перестали пускати всередину. А солдатам, які залишилися на базі, заборонили пити воду з-під крану. Казарми мають власну систему водопостачання, тому місцеві жителі не постраждали.

Зазначається, що у казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони, оскільки казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту. У цих казармах працюють 1200 цивільних та 4300 військових.

Пізніше цього ж дня німецькі ЗМІ повідомили про закриття доступу також і до авіабази НАТО в місті Гайленкірхен. Тут теж підозрюють ймовірну диверсію та перевіряють забруднення питної води.

Казарми у місті Гайленкірхен мають свою водонасосну станцію, тому небезпеки для цивільних мешканців немає. Зазначається, що на авіабазі в Гайленкірхені базуються розвідувальні літаки НАТО. Наразі триває розслідування.

До слова, у місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби.