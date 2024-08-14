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Можливе отруєння води: Німеччина повідомила про диверсії на військових базах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Можливе отруєння води: Німеччина повідомила про диверсії на військових базах
На авіабазі в Гайленкірхені базуються розвідувальні літаки НАТО
фото: n-tv.de

Як пишуть німецькі ЗМІ, невідомий чоловік міг проникнути до казарм та отруїти воду

Німецька влада огородила військові бази поблизу Кельна та Гайленкірхена через підозри у диверсії. Можливе отруєння води. Про це повідомляє N-tv та Spiegel.

Як зазначається, вранці 14 серпня було опечатано військові казарми ВПС Німеччини біля Кельна. Причиною стала підозра у вчиненні диверсії.

Як пишуть німецькі ЗМІ, невідомий чоловік міг проникнути до казарм та отруїти воду. У паркані виявлено дірку, а в роботі водопроводу – неполадки.

Військових та цивільний персонал бази перестали пускати всередину. А солдатам, які залишилися на базі, заборонили пити воду з-під крану. Казарми мають власну систему водопостачання, тому місцеві жителі не постраждали.

Зазначається, що у казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони, оскільки казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту. У цих казармах працюють 1200 цивільних та 4300 військових.

Пізніше цього ж дня німецькі ЗМІ повідомили про закриття доступу також і до авіабази НАТО в місті Гайленкірхен. Тут теж підозрюють ймовірну диверсію та перевіряють забруднення питної води.

Казарми у місті Гайленкірхен мають свою водонасосну станцію, тому небезпеки для цивільних мешканців немає. Зазначається, що на авіабазі в Гайленкірхені базуються розвідувальні літаки НАТО. Наразі триває розслідування.  

До слова, у місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби. 

Читайте також: РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів 
Теги: Німеччина вода шпигун

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